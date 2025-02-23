İsrail basını, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ertelendiği toplantıya ilişkin detaylar paylaştı

İsrail basını, güvenlik istişare toplantısına Başbakan Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yisrael Katz, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Şas Partisi lideri Haham Aryeh Deri ile güvenlik şeflerinin de katıldığını aktardı.

Basına yansıyan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi Hamas'tan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasında teslim edilmesi beklenen Gazze'deki 4 İsrailli esirin cenazesini perşembe gününden önce teslimini ve anlaşmanın ilk aşamasının daha fazla esirin serbest bırakılmasını da kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyor

İSRAİL, 4 ESİRİN CENAZESİNİN ERKEN TESLİM EDİLMESİNİ İSTİYOR

Haaretz gazetesi, İsrailli liderlerin toplantıda daha fazla esirin serbest bırakılması için ateşkesi uzatma ve ABD baskısı altında anlaşmayı ilerletme ya da Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlatma seçeneklerini görüştüğünü aktardı.

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Haberde, daha fazla İsrailli esirin serbest kalması için ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasını uzatmak, Netanyahu ve diğer bakanların muhalefetine rağmen ABD baskısıyla ikinci aşamaya geçmek ve Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlatmak masadaki opsiyonlar olarak dikkati çekiyor.

Israel Hayom gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde de İsrailli yetkililerin esir takasının yedinci turundaki 600'ün üzerinde Filistinli mahkumu, Gazze'deki 4 İsrailli esirin cenazesini teslim almadan bırakmak istemediği kaydedildi.

Benzer yorumları yapan The Times of Israel, toplantıya katılan bakanlara dayandırdığı haberinde Philadelphi Koridoru'ndan çekilme konusunun da ele alındığını ve bu konuda istişareler yapıldığını aktardı.

İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre ateşkesin yürürlüğe girmesinin 42. gününde Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeye başlaması ve 52. günde çekilmeyi tamamlaması yükümlülüğü bulunuyor. 42. gün ise önümüzdeki cumartesiye denk geliyor.

Maariv gazetesi, Filistinli esirlerin serbest bırakılmayı beklerken yaşadıklarına ilişkin detaylar verdi.

Gazetenin haberine göre, Filistinli esirlerin gece geç saatlerde de olsa serbest bırakılmasının beklendiği, ancak toplantının sonlarına doğru esirlerin serbest bırakılmasının ertelenmesi kararı alındı.

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Gazze'deki esirlerin serbest bırakılma töreninin "aşağılayıcı" olduğu gerekçesiyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya alan İsrail, Filistinli esirleri serbest bırakılmak üzere Kızılhaç otobüslerine bindirdikten sonra onları tekrar hücrelerine gönderdi. İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılması beklenen Filistinli esirler 12 saat boyunca otobüslerde bekletildi ve 2 saat süren bir işlemin sonunda tekrar hücrelerine geri döndüler.