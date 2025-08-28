Habertürk
        CANLI | Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor! Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

        CANLI | Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor! Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig etabının kuraları Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekiliyor. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Sarı-kırmızılılar, kura çekimine 4. torbada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 19:01 Güncelleme: 28.08.2025 - 19:01
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri belli oluyor.

        2

        Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı ve 4. torbadan katıldığı kura çekimi Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleştiriliyor.

        3

        Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

        1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

        2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025

        3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

        4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

        5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

        6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

        7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

        8. Hafta: 28 Ocak 2026

        4

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

        Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

        Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

        Çeyrek finaller: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

        Yarı finaller: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

        Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte Puskas Arena)

        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
