CANLI | Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor! Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig etabının kuraları Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekiliyor. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Sarı-kırmızılılar, kura çekimine 4. torbada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri belli oluyor.
Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı ve 4. torbadan katıldığı kura çekimi Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleştiriliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:
1. Hafta: 16-18 Eylül 2025
2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025
3. Hafta: 21/22 Ekim 2025
4. Hafta: 4/5 Kasım 2025
5. Hafta: 25/26 Kasım 2025
6. Hafta: 9/10 Aralık 2025
7. Hafta: 20/21 Ocak 2026
8. Hafta: 28 Ocak 2026
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026
Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026
Çeyrek finaller: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026
Yarı finaller: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte Puskas Arena)