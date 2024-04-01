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        Haberler Dünya İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı gösteriler sürüyor: 100 bin kişi katıldı

        İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı gösteriler sürüyor: 100 bin kişi katıldı

        İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti karşıtı ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine destek olmak için düzenlenen kitlesel gösterilere yüz binden fazla kişi katılırken, Batı Kudüs'te göstericiler oto yolda trafiği kesti, ateş yaktı, polisle karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 10:07 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:07
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        İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için Hamas ile anlaşma imzalanmasını talep eden protestolar, cumartesinin ardından pazar gecesi de daha güçlü bir ivmeyle devam etti.

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        Gösterilerin odak noktası İsrail Meclisi'nin bulunduğu Batı Kudüs oldu. Gazze Şeridindeki İsrailli esirlerin yakınlarının destekçileri ve Netanyahu hükümetinin istifasını isteyen 100 binden fazla kişi İsrail Meclisi çevresindeki yollar ve meydanları doldurdu.

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        Netanyahu karşıtı gruplar, Başbakan Netanyahu'ya hitaben "Sen baştasın, sen suçlusun", "(Esir takası) Anlaşma şimdi", "Seçimler hemen" sloganları atarak hükümetin istifasını talep etti.

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        İsrail Meclisi yakınında gösteri yapan bazı gruplar, yakınlardaki kentin ana arterlerinden Begin Otoyolu'na yürüyerek burada trafiği kapattı ve yolda ateş yaktı.

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        İsrail polisi, göstericilere, atlı birlikler ve TOMA'lardan sıkılan pis kokulu suyla müdahale etti.

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        Öte yandan, Batı Kudüs'teki gösterilerde, ülkedeki ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) zorunlu askerlik görevine katılmasını talep eden gruplar da Haredilerin yaşadığı Mea Shearim'de yürüyüş yaptı. Bazı Haredilerle buradaki grupların karşılaşmasında karşılıklı sözlü atışmalar ve zaman zaman da arbede yaşandı.

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        Batı Kudüs'ün yanı sıra Tel Aviv, Netanyahu'nun şahsi konutunun bulunduğu Kayseriya, kuzeydeki Kfar Saba kenti gibi onlarca noktada düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

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        Netanyahu, sokakta protestolar devam ederken düzenlediği basın toplantısında, erken seçim taleplerinin İsrail'i 8 ay boyunca "felce uğratacağını" ve "bu durumdan en fazla Hamas'ın memnuniyet duyacağını" savunmuştu.

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        Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, başkent Tel Aviv'de toplandıkları meydandaki gösterilerini sonlandırarak bundan sonra ülke genelinde sokaklara ineceklerini duyurmuştu. İsrail'de Netanyahu'yu 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği sürpriz saldırıdan sorumlu tutan hükümet karşıtı gruplar da gösterilere katılma çağrısı yapmıştı.

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        Hamas ve İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası için dolaylı müzakerelerin yeni turu bugün Kahire'de başlamıştı.

        Son turu Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde anlaşma sağlanamamıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #Binyamin Netanyahu
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