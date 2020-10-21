AA

İsrail merkezli Walla haber sitesine göre, Arkia International Üst Yöneticisi Oz Berlowitz yaptığı açıklamada, "Dubai'ye ilk doğrudan uçak bileti satışlarını başlatan şirket olmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Berlowitz, Dubai'ye sefer düzenleme kararının, özel sektör, iş adamları ve gruplar ile konferans organizatörlerinden gelen yoğun talep nedeniyle alındığını bildirdi.

Berlowitz, yakın bir zamanda Şarika Emirliği ile Bahreyn'e de doğrudan uçuşları başlatma konusunu değerlendirdiklerini kaydetti.

AA'nın haberine göre; dün, BAE'den İsrail'e yapılan ilk üst düzey ziyarette, iki ülke arasında vize muafiyeti anlaşmasının da aralarında bulunduğu 4 anlaşma imzalanmıştı.

İsrail ve BAE, pazar günü, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı ile Abu Dabi ve Dubai havalimanları arasında haftalık 28 uçuş gerçekleştirme konusunda anlaşmaya varmıştı.

İsrail'den BAE'ye ilk uçuşun ise salı günü yapılması bekleniyor.