İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla, Gazze Şeridi sınırında bir askerinin yaralanmasına karşılık Gazze'nin kuzeyindeki bazı hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, sınırdaki Karni Geçidi bölgesinde bir İsrail askerinin Filistinliler tarafından atıldığı ileri sürülen patlayıcının şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Saldırının söz konusu olaya karşılık yapıldığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre, Filistinli yetkililer saldırıya ilişkin açıklama yapmazken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde bu akşam 1 Filistinli şehit oldu, 54 kişi yaralandı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "Sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

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