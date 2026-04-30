Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan'a saldırı | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'a saldırı

        İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 22'ye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 20:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Lübnan'a saldırı

        İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere sabah saatlerinden bu yana şiddetli saldırılar düzenliyor.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun bir insansız hava aracıyla güneydeki Zıbdin beldesinde mezarlık yakınında toplanan bir gruba düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

        Lübnan ordusu ise İsrail'in güneydeki Kefer Rumman beldesine düzenlediği saldırıda 1 asker ve bazı aile üyelerinin öldüğünü açıkladı.

        İsrail'in akşam saatlerinde güneydeki Bestiyet beldesine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarda Kana beldesinde de 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İsrail'in öğle saatlerinde Şehhabiyye beldesini hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının öğle saatlerinden önce Cebşit, Tulin ve Haruf beldelerine düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8'i çocuk olmak üzere 23 kişinin yaralandığını bildirmişti.

        Hizbullah açıklaması

        Hizbullah ise Telegram kanalından yaptığı yazılı açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık olarak, Lübnan’ın güneyinde işgal altındaki Şema beldesinde İsrail askerlerini İHA’larla hedef aldığını duyurdu.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Maltepe'de sokakta bir kadına şiddet uygulayan zanlı yakalandı

        Maltepe'de, sokakta bir kadına şiddet uyguladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"