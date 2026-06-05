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        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan'a saldırılar | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'a saldırılar

        İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine gece saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 18:21 Güncelleme:
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        İsrail'den Lübnan'a saldırılar

        Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Sayda kentine bağlı Mervaniye beldesinde bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

        İsrail savaş uçaklarının Nebatiye vilayetine bağlı Zibdin beldesine düzenlediği saldırıda ise 1'i sağlık görevlisi olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

        Nebatiye'nin Aba beldesinde İsrail'e ait bir İHA'nın motosikleti hedef alması sonucu, motosiklette bulunan yaşları 15'i geçmeyen 2 Suriyeli çocuk öldü, babaları ise yaralandı.

        İsrail'in gün içinde Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda da 13 kişi yaşamını yitirmişti.

        Böylece İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e ulaştı.

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        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 558 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

        Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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