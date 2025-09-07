İsrail devlet televizyonuna göre, ABD, Hamas'a Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşması için yeni teklifini iletti

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un kapsamlı ateşkes anlaşması için Washington'un yeni teklifini İsrailli aktivist Gershon Baskin aracılığıyla Hamas'a ilettiği öne sürüldü.

Witkoff'un tüm detayları basına yansımayan yeni teklifinin İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirmesi karşılığında sağ ve ölü 48 İsrailli esirin tamamının teslim edilmesinin yanı sıra bir kaç şartı içerdiği aktarıldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ise İsrailli aktivist Baskin'in üst düzey Hamas yetkilisi Gazi Hamad'a ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yeni teklifini ilettiğini kaydetti.

İsrailli aktivist Gisrhon Baskin, Filistinli direniş gruplarının 2006'da esir aldığı İsrailli asker Gilad Şalit’in serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerde Hamas ile Tel Aviv arasında arabuluculuk yapmıştı.

Hamas kapsamlı ateşkese hazır olduğunu duyururken İsrail kendi şartlarında ısrarcı

Arabulucular Mısır ile Katar'ın sunduğu kısmi ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini Hamas, 18 Ağustos'ta kabul ettiğini duyurmuş ancak İsrail, söz konusu teklife yanıt vermemekte ısrar etmişti.

Hamas, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinden anlaşma sağlanan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını" içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduğunu da bildirmişti.