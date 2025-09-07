Habertürk
        Haberler Dünya İsrail devlet televizyonuna göre, ABD, Hamas'a Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşması için yeni teklifini iletti | Dış Haberler

        İsrail devlet televizyonuna göre, ABD, Hamas'a Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşması için yeni teklifini iletti

        ABD'nin, Gazze Şeridi'nde kapsamlı ateşkes ve esir takası anlaşması için Hamas'a yeni teklif sunduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 13:45 Güncelleme: 07.09.2025 - 13:45
        "ABD Hamas'a ateşkes teklifini iletti" iddiası
        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un kapsamlı ateşkes anlaşması için Washington'un yeni teklifini İsrailli aktivist Gershon Baskin aracılığıyla Hamas'a ilettiği öne sürüldü.

        Witkoff'un tüm detayları basına yansımayan yeni teklifinin İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirmesi karşılığında sağ ve ölü 48 İsrailli esirin tamamının teslim edilmesinin yanı sıra bir kaç şartı içerdiği aktarıldı.

        İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ise İsrailli aktivist Baskin'in üst düzey Hamas yetkilisi Gazi Hamad'a ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yeni teklifini ilettiğini kaydetti.

        İsrailli aktivist Gisrhon Baskin, Filistinli direniş gruplarının 2006'da esir aldığı İsrailli asker Gilad Şalit’in serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerde Hamas ile Tel Aviv arasında arabuluculuk yapmıştı.

        Hamas kapsamlı ateşkese hazır olduğunu duyururken İsrail kendi şartlarında ısrarcı

        Arabulucular Mısır ile Katar'ın sunduğu kısmi ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini Hamas, 18 Ağustos'ta kabul ettiğini duyurmuş ancak İsrail, söz konusu teklife yanıt vermemekte ısrar etmişti.

        Hamas, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinden anlaşma sağlanan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını" içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduğunu da bildirmişti.

        Ayrıca Hamas, Gazze Şeridi'nin idaresini kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

        İsrail ise şartlarını, "tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'nin güvenlik kontrolünü elinde tutması, İsrail'i tehdit etmeyecek alternatif bir sivil idarenin kurulması" olarak sıralamıştı.

        ABD ile Hamas arasında görüşmelerin yeniden başladığı aktarılmıştı

        İsrail basını, ABD yönetimi ile Hamas arasında haftalar süren kesintinin ardından son günlerde görüşmelerin yeniden başladığını duyurmuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump, dün, esir takası konusunda Hamas'la yoğun şekilde müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıklamıştı.

        Trump, Gazze ile ilgili bir soru üzerine, "Hamas'la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, 'esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak' dedik." şeklinde konuşmuştu.

        Söz konusu müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması konusunda Hamas'la müzakereler yaptıklarını belirten Trump, ayrıca 30 esirin de öldüğünü düşündüklerini ifade etmişti.

