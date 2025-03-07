İsrail: Dürzileri terk etmeyeceğiz

İsrail Bakanı Yisrael Katz, Suriye yönetimine güvenmediklerini ve Suriye'deki işgali sürdüreceklerini yineledi.

Kanal 14'ün haberine göre, Tel Aviv'de bir etkinlikte konuşan Katz, Suriye, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik İsrail saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Dürzileri tek etmeyeceklerini" belirten Katz, "Suriye rejimine güvenmiyoruz ve oradaki varlığımızı sonsuza kadar sürdüreceğiz." iddiasında bulundu.

Katz, Suriye'ye ülkenin güneyinde asker bulundurmamalarına ilişkin bir mesaj ilettiklerini ifade ederek, saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, daha önce de İsrail'in Suriye'deki işgalinin kalıcı olacağı ve Suriye'nin güneyinde silahsız bölge oluşturmasını talep ettikleri mesajını vermişti.

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İşgal altındaki Batı Şeria'daki kamplarda bir sene kalma talimatı

Öte yandan Israel Hayom adlı internet sitesi Katz'ın aynı etkinlikte Batı Şeria'ya ilişkin ifadelerini aktardı.

Katz, İsrail ordusuna yıl sonuna kadar işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Filistinli mülteci kamplarında işgali sürdürme talimatı verdiğini dile getirdi.

İsrail'in 21 Ocak'ta başlattığı saldırıların ardından Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında 40 bin Filistinliyi zorla yerinden ettiklerini tekrar vurgulayan Katz, mülteci kamplarında İsrail ordusunun sene sonuna kadar kalacağını söyledi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıları sürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta ateşkesin sağlanmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria genelinde Filistinlilere şiddeti ve baskısını artırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 21 Ocak'ta başlattığı saldırıları ve buradaki mülteci kampına uyguladığı kuşatmayı Tubas ve Tulkerim vilayetleri, buraya bağlı beldeler ve Filistin Mülteci Kampları'na genişleten İsrail ordusu, İkinci İntifadadan bu yana ilk kez Batı Şeria'ya tanklarla girdi.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddetinde 2025'in başından itibaren 11'i çocuk toplam 75 Filistinli yaşamını yitirdi.