Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İsrail gazetesi: İsrailli turistler Dubai'de kaldıkları otellerin malzemelerini çalıyor

İsrail gazetesi Yediot Ahronot, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Duabi kentine ziyaret eden İsrailli turistlerin kaldıkları otellerdeki malzemeleri çaldığını yazdı.

İsrail gazetesi: İsrailli turistler Dubai'de kaldıkları otellerin malzemelerini çalıyor
AA

Gazetenin Dubai'deki İsrailli bir iş adamına dayandırdığı haberde, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında uçuşların başlamasının üzerinden bir ay gibi bir süre geçmesine rağmen, İsrailli turistlerin Dubai'deki otellerden eşya çaldıklarına ilişkin dedikoduların gündeme geldiği belirtildi.

Adının açıklanmasını istemeyen söz konusu iş adamı uzun yıllardır BAE ile ticaret yaptığını dile getirerek, "Geçen ay her zaman ki gibi kalacağım otele geldiğimde, İsrailli turistlerin otelden ayrılmadan önce valizlerinin arandığını görünce şok oldum" dedi.

Bu aramaların hırsızlık şüphesiyle yapıldığını ifade eden iş adamı, "Birçok İsrailli turistin valizlerinden havlu, su ısıtıcısı, lamba gibi malzemelerin çıktığına şahit oldum. Halbuki bu malzemelerin fiyatları oldukça düşük" diye konuştu.

Yine adı açıklanmayan Dubai'deki bir otel müdürü ise bugüne kadar çok sayıda farklı ülkelerden turisti görev yaptığı otelde ağırladıklarını dile getirirken, ziyaretçilerin odalarındaki eşyaları çaldığına ilk kez şahit olduğunu aktardı.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

BAE'ye ait Flydubai firması kasım ayı sonunda Dubai ile Tel Aviv arasında direk uçuşlara başlamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin misyon şefleri, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü
DÜNYABatılı ülkelerden Libya Başbakanı Serrac'la görüşme
Yemen'deki koalisyon güçleri Aden'de hükümet binasını hedef alan Husiler'e ait İHA'yı düşürdü
DÜNYAKoalisyon güçleri Husiler'e ait İHA'yı düşürdü
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Herkesi Kovid-19'a karşı aşılamak zaman alacak
DÜNYADSÖ: Herkesi aşılamak zaman alacak
Suriye'de otobüse saldırı: 25 ölü, 13 yaralı
DÜNYASuriye'de otobüse saldırı: 25 ölü
ABD'nin Nashville kentindeki intihar bombacısının '1 yıl önce patlayıcı maddeler yaptığı' iddiası
DÜNYANashville bombacısı hakkında kritik iddia
Ukrayna 1.9 milyon Kovid-19 aşısı için Sinovac ile anlaştı
DÜNYAUkrayna da Sinovac aşısı alıyor!
ABD Orta Doğu'ya 'İran tehdidine karşı' bombardıman uçağı gönderdi
DÜNYAABD açıkladı! Bombardıman uçağını gönderdi
KKTC'ye girişlerdeki karantina uygulaması 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı
DÜNYAKKTC ülkeye girişlerde karantina uygulamasını uzattı!
BM: Trump’ın Blackwater affı ABD'nin uluslararası yükümlülüklerinin ihlali
DÜNYABM uzmanları Trump'ın af kararını kınadı!
Trump'tan aşı uygulamalarının hızlandırılması için eyaletlere 'harekete geçin' çağrısı
DÜNYATrump'tan eyaletlere 'aşılamayı hızlandırın' çağrısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X