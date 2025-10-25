Habertürk
        Haberler Dünya İsrail Gazze'de bir noktaya saldırdı | Dış Haberler

        İsrail Gazze'de bir noktaya saldırdı

        İsrail ordusu, Gazze'nin Nusayrat bölgesindeki bir noktaya yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.10.2025 - 20:47 Güncelleme: 25.10.2025 - 20:54
        İsrail Gazze'de bir noktaya saldırdı
        İsrail'in Gazze'de bir noktaya yönelik saldırı düzenlediği bildirildi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze'nin Nusayrat bölgesindeki bir noktaya yönelik saldırı düzenlendi.

        Saldırıda, İslami Cihat Hareketi'nden olduğu öne sürülen bir kişinin hedef alındığı ifade edildi.

        2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli kardeşin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

        Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu topçu atışlarıyla Deyr el-Belah'ın doğusundaki Kastal binalarının yakınını bombaladı.

        İsrail saldırısında Said ve Mesud el-Ğavaş isimli 2 Filistinli hayatını kaybetti.

        Yerel kaynaklar, Filistinli kardeşlerin İsrail ordusunun ateşkesin ardından gerisine çekildiği Sarı Hat'tı geçtiklerini ve bölgede Sarı Hat'tı gösteren bir işaretin bulunmadığını söyledi.

        İsrail ordusu, Sarı Hat'tı yanlışlıkla da olsa geçen Filistinli sivilleri ve araçlarını uyarı yapmaksızın hedef alıyor.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

        İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere Sarı Hat'ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

