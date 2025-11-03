İsrail Gazze'deki ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor

2 yıllık yıkım ve ateşkesin ihlali

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı iki yıllık saldırılar, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla sona ermiş görünse de fiiliyatta işgal ve ihlaller sürüyor.

Ekim 2023'ten bu yana 68 bin 865 Filistinli hayatını kaybetti, 170 bin 670 kişi yaralandı. Ölenlerin ve yaralıların çoğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. BM, Gazze’deki altyapının yüzde 90’ının tahrip olduğunu, yeniden inşa maliyetinin ise yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu açıkladı.

İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra da anlaşmayı defalarca ihlal etti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre bu ihlaller sonucu 226 Filistinli öldürüldü, 600 kişi yaralandı.