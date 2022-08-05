İsrail, Gazze Şeridi'ni vurduğunu açıkladı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda İslami Cihad Hareketinin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi ve 14 kişinin daha öldürüldüğü, 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

ARALARINDA 5 YAŞINDA ÇOCUĞUN DA BULUNDUĞU 4 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada ise, "Şafak" olarak isimlendirilen operasyon kapsamında, "Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi kaynaklı tehditler karşısında ordunun Gazze'yi vurduğu" aktarıldı.

Ordunun açıklamasında, Caberi ve beraberindeki 10 İslami Cihad üyesinin saldırı hazırlığındayken hedef alındığı öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca, İsrail cephesinde de Gazze Şeridi çevresindeki 80 kilometreye kadar uzanan alanda "özel durum" ilan edildiği belirtildi.

İsrail hükümetinden Başbakan Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz adına yapılan ortak açıklamada ise ordunun istihbarat birimleriyle iş birliği halinde gerçekleştirdiği operasyonun amacının "özellikle Gazze Şeridi çevresinde yaşayan İsrail vatandaşlarına karşı somut bir tehdidi ortadan kaldırmak olduğu" ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki operasyon nedeniyle Lapid ve Gantz'ın katılımıyla akşam saatlerinde bir güvenlik durum değerlendirme toplantısı yapılacağı belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Demir Kubbe hava savunma sistemlerinin Tel Aviv ve Kudüs'e yerleştirildiği paylaşıldı.