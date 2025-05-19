İsrail, Gazze'ye yardım girişine izin verecek

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun tavsiyesi üzerine Gazze'ye belli miktarda insani yardım girişine izin verileceği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'nde bir kıtlık krizinin ortaya çıkmamasını sağlamak amacıyla halka temel miktarda gıda sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Kıtlık krizinin Hamas'a yarayacağı iddia edilen açıklamada, İsrail ordusunun yardımların dağıtımının kontrolünü yapacağı kaydedildi.

KARAR SİYASİ BASKI NEDENİYLE ALINDI

İsrail basını, güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için Doha'da süren müzakereler ve bölgeye insani yardım girişini görüşmek üzere toplandığını kaydetti.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze'ye insani yardım geçişinin derhal başlatılmasına ilişkin karar, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere İsrail'e uygulanan siyasi baskı nedeniyle alındı.

Kabine kararının oylama yapılmaksızın alındığı, daha önce böyle bir karar alınırsa hükümeti dağıtmakla tehdit eden aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in itirazlarının göz ardı edildiği ve kararın oylamaya açılması önerilerinin reddedildiği aktarıldı.