İsrail, Gazze’ye saldırıların tüm yıl süreceğini duyurdu İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana 22 bin 835 Filistinliyi öldürdüğü Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına 2024'te de tüm yıl boyunca devam edeceğini duyurdu. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Bütün yıl Gazze'de savaşacağız, orası kesin" ifadesini kullandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, işgal altındaki Batı Şeria’ya yaptığı ziyarette, ülkesinin Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

2024’ün "zorlu" geçeceğini ifade eden Halevi, "Gazze'de savaşta olacağız. Bütün yıl Gazze'de savaşacağız, orası kesin." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; Halevi, İsrail’in kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünden sorumlu olan ordunun bu görevi "Hizbullah üzerine baskı kurarak" gerçekleştireceğini, aksi takdirde "başka bir savaşa yol açılacağını" söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Hamas’ın askeri yapısının tamamen dağıtıldığını" öne sürerek, ordunun Gazze Şeridi’nin orta kesimi ve güneyinde de "Hamas’ın dağıtılmasına" odaklandığını söylemişti.​​​​​​​

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 835 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 334 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 152 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.