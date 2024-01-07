Serdar Ali Çelikler: Yeni transfer Cengiz Ünder

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Sezon başladı. Cengiz sakatlandı. Mert yok sayıldı. Batshu küstürüldü. Zajc ve MHY beklendiği gibi katkı vermedi. Serdar Aziz ve King de yine klasik olarak sakatlık sorunları yaşadılar. Mert Müldür'e ve Bartuğ'a güvenilemedi. Mecburen görev verilen Jayden ile aslında son ana kadar düşünülmeyen Crespo dışında pek katkı veren de olmadı.

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İsmail Kartal'ı sadece Kent ve Umut konusunda pek eleştiremiyorum. Bu iki isim gelen fırsatlarda kendilerini gösteremediler. Ama kadro; en azından sezon başında düşünüldüğü kadar genişleyemedi. Dar kadro devam edildi.