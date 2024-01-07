Serdar Ali Çelikler: Yeni transfer Cengiz Ünder
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirdi
Sezon başlamadan "F.Bahçe çok iyi kadro kurdu" önermesinde tahmini ve ideal olması beklenen 11'i şu şekildeydi:
Kalede Livakovic sağ bek Osayi, sol bek Ferdi tandem Djiku - Becao. Savunma önü Fred ve İsmail. Cengiz - Szymanski ve Tadic 3'lüsünün en önünde de Dzeko...
Bu 11'i sayan herkes şunu da ekliyordu: "İrfan Can - Serdar Aziz - Jayden - Crespo - Mert Müldür - Ryan Kent - Umut Nayır ve Batshuayi de var.." Hatta İsmail Kartal'a göre MHY ve Zajc da vardı.
Sezon başladı. Cengiz sakatlandı. Mert yok sayıldı. Batshu küstürüldü. Zajc ve MHY beklendiği gibi katkı vermedi. Serdar Aziz ve King de yine klasik olarak sakatlık sorunları yaşadılar. Mert Müldür'e ve Bartuğ'a güvenilemedi. Mecburen görev verilen Jayden ile aslında son ana kadar düşünülmeyen Crespo dışında pek katkı veren de olmadı.
İsmail Kartal'ı sadece Kent ve Umut konusunda pek eleştiremiyorum. Bu iki isim gelen fırsatlarda kendilerini gösteremediler. Ama kadro; en azından sezon başında düşünüldüğü kadar genişleyemedi. Dar kadro devam edildi.
Ama gözler özellikle Cengiz'in üzerindeydi. 15 milyon Euro yatırım dışında G.Saray troll ve trolleşmiş medyacılarının saldırıları da "balon" nitelemeleri de üzerindeki baskıyı artırdı. Allah'ı var Cengiz de bir türlü geri gelemiyor; hakkındaki 'özel hayat problemleri' konuları iyice deşiliyordu.
İrfan'ın müthiş formu; Cengiz'e gelebilecek olası eleştirilerin dozunu azalttı. Sonra duyduk ve yayınlarımızda da söyledik ki Cengiz özel hoca ile çalışmaya başlamış ve özel hayat dengesini kurmuş. Bunun ilk işaret fişeğini Kayseri'de verdi. 1 gol 1 asist ile oynadı.
2024'e ilk 11'de başladığı bir maçla girdi ve harika bir gol ile özgüvenine yükleme yaptı. Yaptığı hatalı top kaybından beraberlik gelse de hücum presle kazandırdığı golle yeniden toparladı. Devre biterken yine nefis bir gol atıp tam anlamıyla kendine geldi.
2. devre başında maçtaki 4. golünü atıp artık tamamen "Geniş kadro" tanımına dahil oldu. Fizik gücünü koruduğu sürece yaratacağı etki sadece skor anlamında değil sadece asist anlamında da değil oyunu hızlandırma anlamında da büyük olacaktır.
15 milyon Euro'luk oyuncu olduğunu unutmadan, İrfan Can'a da teşekkür ederek fizik gücünü koruyarak takımına katkı vermeyi sürdürmesi lazım. Onun formda hali, formda İrfan için Sebastian ve Fred'in alternatifi olma durumunu da beraberinde getirecektir.
Cengiz dışında Mert Müldür'ü çok beğendim. Osayi yokken oynayacağını bilmesi ona pozitif etki yapmış. Dzeko gol atmasına rağmen bu maçta 'evde yoktu.' Tadic yine küçük adımları ile geldiği penaltıyı kaçırdı.
Kartal'ı anlıyorum; "penaltılar Tadic'in" diyerek oyuncuyu kazanmak istiyor ama zaten haftalardır 10 metrekarede oynayan bu oyuncunun en azından penaltı stilini değiştirmesini söylemek ayıp değil. Biraz geç olmakla beraber Dzeko'nun yerine Batshu'nun ve Cengiz'in yerine Emre Mor'un oyuna alınması da doğruydu.
Penaltı kaçırır kaçırmaz Tadic'i çıkarmamak ve bir süre daha bekletmek de Kartal'ın doğrusuydu. Ama 5-1 olmuş maçta Bartuğ'u 87 yerine daha erken oyuna almak daha doğru olurdu.
Şimdi Fred'in ve Becao'nun da döndüğü versiyonda daha kuvvetli bir kadro olacağı nettir. Djiku da umarız sakatlanmadan Afrika Kupası'ndan döner. Şimdi alınacak direkt 11 oynayacak stoper lig için yeterli olabilir.
Bu galibiyet yönetimi yanıltmamalı ve Antep deplasmanına yeni stoper getirilmiş olmalı. Ama 20 lig maçı ve bilhassa hedeflenmesi gereken Konferans Ligi finali için orta alana takviye hatta Rtan Kent yerine Onyekuru tarzı topla ve topsuz hızlı bir kenar forvet alınırsa her kulvarda şampiyonluk yolundaki riskleri minimize eder.