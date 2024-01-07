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        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu'dan ilginç talep! Yalan makinesi istiyor

        Netenyahu, bakanlara yalan makinesi testi zorunluluğu getiren yasa sunmayı planlıyor

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantılarına katılan bakanlara yalan makinesi testi yapılmasına ilişkin bir yasa çıkarmak istediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 22:01 Güncelleme: 07.01.2024 - 22:01
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        Netanyahu'dan ilginç talep! Yalan makinesi istiyor
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        Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu, güvenlik ve kabine toplantılarına katılan tüm bakanların yalan makinesi testine tabi tutulmasına ilişkin bir yasa teklifinde bulunmayı planladığını belirtti.

        Habere göre Netanyahu bu planını, "İsrail Meclisinin sızıntı belasından muzdarip olduğunu" belirttiği kabine toplantısı sırasında duyurdu.

        Netanyahu, "böyle devam etmeye hazır olmadığını" belirterek, bu yasanın geçmesi gerektiğini söyledi.

        İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Güvenlik Kabinesinin 4 Ocak'ta yapılan toplantısında birçok bakan ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere ordu temsilcileri arasında hararetli tartışmalar yaşanmıştı.

        Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid, "Kabineden sızanlar bir rezalet ve kabinenin tehlikeli olduğunun bir başka kanıtı." ifadelerini kullanmıştı.

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