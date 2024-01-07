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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den sürpriz Bonucci hamlesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den sürpriz Bonucci hamlesi!

        Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler İtalyan stoper Bonucci'ye teklif yaptı

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 07.01.2024 - 23:05 Güncelleme: 07.01.2024 - 23:17
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        Fenerbahçe'den sürpriz hamle!
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        Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

        Sarı-lacivertliler, İtalyan yıldız futbolcu Bonucci'ye teklif yaptı. Transfer görüşmeleri sürüyor.

        Sezon başında Juventus'tan Alman ekibi Union Berlin'e transfer olan 36 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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