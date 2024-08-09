İsrail Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlattı, Filistinliler bölgeden göç etti

İsrail'in Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlatması, İran, Lübnan Hizbullah'ı ve İsrail arasında bölgesel gerilimin zirveye çıktığı dönemde; ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısının ardından gelmesi dikkati çekti.