İsrail ile Mısır arasında dizi gerilimi

AA

İsrail yönetimi, Mısır'da yayınlanan ve "İsrail devletinin yıkıldığını" gösteren "Son" isimli diziye tepki gösterdi.

Doğu Akdeniz'den çıkarılan gaz ile ilişkilerinde yeni bir adım atan Tel Aviv ile Kahire arasına Mısır kanalında yayınlanan bir dizi girdi.

Mısır'da yayın yapan ON televizyonunda başlayan "Son" dizisinin ilk bölümünde, 2120 yılındaki dünya tasvir edilerek bir sınıfta ders veren öğretmen, öğrencilerine "Kudüs'ü kurtarma savaşının" tarihini anlatıyor.

Dizideki öğretmen, "Kudüs'ü kurtarma savaşında" Arapların galip geldiğini dile getirerek, "Savaş kısa sürede sona erdi ve Siyonist devlet İsrail, kurulmasının üzerinden 100 yıl geçmeden yıkıldı." ifadelerini kullanıyor.

Tel Aviv yönetimini kızdıran dizideki öğretmen, "Kudüs'ü kurtarma savaşına" ilişkin ek olarak, "İsrail'deki Yahudilerin çoğu kaçarak asıl memleketleri olan Avrupa ülkelerine döndüler." diyor.

Dizide ayrıca ABD'nin bölündüğünü gösteren bir haritaya da yer verilmesi dikkati çekiyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada söz konusu dizi kınanarak, "Özellikle iki ülke arasında 41 yıldır yürürlükte olan bir barış anlaşması olması nedeniyle bu durum kesinlikle kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin Mısır makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.