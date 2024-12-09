İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 8 Filistinli öldü

Gazze Şeridi'ndeki yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Refah kentinin doğusundaki Harbe el-Ades bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda da kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki ez-Zevayide bölgesinde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırına da saldırı düzenledi. AA'nın haberine göre; saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirirken, 1'i bebek 6 kişi yaralandı.