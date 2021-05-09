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İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırıları Hollanda'da protesto edildi

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırıları ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri zorla evlerinden çıkarması, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da protesto edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırıları Hollanda'da protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına Hollanda'da protesto
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AA

Hollanda Filistin Topluluğunca (PGNL),ünlü Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteriye, çoğunluğu Filistinlilerden oluşan bir grup katıldı.

Hollandalıların ve Türklerin de yoğun destek verdiği gösteriye katılanlar, Filistin bayraklarıyla "Filistin için özgürlük" pankartının yanı sıra İsrail karşıtı dövizler taşıdı, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Göstericiler sık sık "Canımız, kanımız sana feda olsun Ey Aksa" ve "Hepimiz Aksa'nın askerleriyiz" gibi sloganlar attı.

Filistin yanlısı grubun yakınında İsrail bayrağı açan birkaç kişinin de bulunduğu meydanda, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

DOĞU KUDÜS'TE YAŞANANLAR

Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde de 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıklamıştı.

Bugün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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