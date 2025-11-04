Habertürk
        "İsrail işgali silahların toplanmasını engelliyor" | Dış Haberler

        "İsrail işgali silahların toplanmasını engelliyor"

        Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde süren işgalinin, silahların devlet elinde toplanmasını engellediğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 18:44 Güncelleme: 04.11.2025 - 18:44
        "İsrail işgali silahların toplanmasını engelliyor"
        Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde devam eden işgalinin, silahların devlet tekelinde toplanmasını engellediğini belirtti.

        Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'i kabul etti.

        Lübnan'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Avn, İngiltere'nin Lübnan ordusuna sağladığı desteğe dikkati çekti.

        Avn, İsrail'in Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini ve bunun Lübnan halkının hayatını tehlikeye attığını vurguladı.

        Ülkede silahların devlet tekelinde toplanması planına ilişkin ise Avn, ordunun bu konuda kapsamlı bir plan uyguladığını ve düzenli olarak Bakanlar Kurulu'na rapor sunduğunu belirterek, "İsrail'in devam eden işgali, silahların devlet tekelinde toplanmasını engelliyor." dedi.

        Avn, Lübnan topraklarına yönelik işgalin son bulması için uluslararası topluma İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

        İngiliz Bakan Falconer ise Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde üstlendiği role dikkati çekerek, Lübnan'a askeri yardımlarının süreceğini belirtti.

        Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

        İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

