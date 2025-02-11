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        Haberler Dünya İsrail Ordusu alarmda | Dış Haberler

        İsrail Ordusu teyakkuz seviyesini artırdı

        Hamas ile sağlanan ateşkes anlaşmasının çökme ihtimaliyle birlikte, İsrail Ordusu teyakkuz düzeyini artırma kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 01:57 Güncelleme: 11.02.2025 - 01:57
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        İsrail Ordusu alarmda
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        Hamas'ın İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki ihlallerini gerekçe göstererek bir sonraki esir takası turunu askıya aldığını açıklamasının ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresinde teyakkuz halini artırdığını, takviye yaptığını, Güney Cephesi Komutanlığında savaşçı ve operasyonel birliklerinin izinlerini iptal ettiğini duyurdu.

        İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, durum değerlendirmesi sonucu Güney Cephesi Komutanlığında teyakkuzun artırıldığı, savaşçı ve diğer operasyonel birliklerin izinlerinin iptal edildiği paylaşıldı.

        Bölgeye takviye güç gönderileceği, bunların da çeşitli senaryolar için hazırlık olduğu belirtildi.

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        Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

        Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

        Hamas, ateşkes anlaşmasını uyguladığının altını çizerek İsrail'in ateşkesteki "Gazze'deki zorla yerinden sürülmüş Filistinlilerin topraklarına dönüşünün geciktirmesi, Filistinlilere devam eden ölümcül saldırıları, geçici barınma ve tıbbi yardımının girişinin engellenmesi ihlallerini" esir takasının ertelenmesi için gerekçe olarak gösterdi.

        Uluslararası alanda ve iç kamuoyunda Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ailelerin yakınları tarafından ateşkese yanaşmamakla suçlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doha'daki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmeden dönen müzakere heyetini değerlendirmek üzere yapılacak güvenlik kabinesi toplantısını salı akşamından sabahına çekmişti.

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