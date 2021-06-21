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İsrail polisinden Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere yeni saldırı

İsrail polisi, işgal altında tutulan Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki bölge sakinleri ile kendilerini desteklemeye gelen Filistinlilere yine saldırdı.

İsrail polisinden Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere yeni saldırı
İsrail polisi Şeyh Cerrah'ta yine saldırdı
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AA

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, mahalle sakinlerinin Şeyh Cerrah'taki meydanlara girişini cop kullanarak engellerken gazeteciler ile evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinlilere destek için bulunanları da güç kullanarak bölgeden uzaklaştırdı.

AA'nın haberine göre; İsrail polisi ayrıca Şeyh Cerrah Mahallesinde kapısını kırdığı bir eve baskın düzenledi ve hane sakinlerine de saldırdı.

İsrailli gayrimeşru yerleşimciler, cumartesi günü işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine ve dayanışma halindeki Filistinlilere biber gazıyla müdahale etmişti.

Ramazan ayının başladığı 13 Nisan'dan bu yana Mescid-i Aksa ve çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin saldırıları nedeniyle ciddi bir gerilim yaşanıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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