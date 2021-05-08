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İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto!

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını protesto etti

İSRAİL PROTESTOSU! Son dakika: İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto Kudüs protestosu!
İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto!
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AA

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması, İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde bir grup tarafından protesto edildi.

Levent'teki başkonsolosluk önünde toplanan gruptakiler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

"FİLİSTİN HALKI YALNIZ DEĞİLDİR"

AA'da yer alan habere göre gruptakiler, "Filistin halkı yalnız değildir", "Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz", "Kahrolsun Siyonizm", "Hamas'a selam, direnişe devam", "Ümmetiz, kardeşiz, kazanacağız", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" şeklinde sloganlar attı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Biz diyoruz ki bu İsrail haindir, alçaktır, zalimdir ama siz kalkıp Hollywood filmleri yapıyordunuz, bütün Müslümanları ve insanlığı kandırmaya çalışıyordunuz. Biz her konuştuğumuzda bütün dünya medyasını manipüle ediyordunuz" dedi. Her saldırının, Türkiye'deki her gencin, çocuğun, ferdin kalbine Filistin haritasını çizdiğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"HER GENÇ FİLİSTİN'DEKİ ZULMÜ DÜŞÜNÜYOR"

"Bu haritaya baktıkları zaman Filistin neredeydi, işgal edile edile nereye gelmiş, ve Türkiye'deki her genç, İslamcısı, ülkücüsü, sağcısı, liberali, solcusu, hangisi olursa olsun yatarken Filistin'deki zulmü düşünüyor. Buna siz sebep oldunuz. Ben bu İsrail'i tanıyorum, kalabalık burada arttıkça İsrail askerleri geri çekilecek. Onun için evinizden kalkın ve gelin, kalabalığı arttırın. İsrail askerlerinin ayaklarına zincir olun, her adımınız İsrail ayağına bir zincir, kelepçe olacaktır. Buna tereddüt etmeyin. Buna Gazze'de, Mavi Marmara'da şahitlik yaptım."

"EY DÜNYA NEDEN SESİN ÇIKMIYOR"

"Ey dünya siz neredesiniz? Niye ses çıkarmıyorsunuz? İnsan hakları diyorsunuz, Uluslararası Ceza Mahkemesi diyorsunuz, bu zulme niye sessiz kalıyorsunuz?" diyen Yıldırım, "Amerika, Kudüs'e taşıdın başkenti, ben sana söyleyeyim, Kudüs bizim başkentimizdir, ne İsrail'in ne Amerika'nın" ifadelerini kullandı.

"MAVİ MARMARA'DA YAPTIĞIMIZI YAPARIZ"

Yıldırım, şunları kaydetti: "İsrail direnişçilere karşı direnişe, saldırıya devam ederse buralardan ayrılacak mıyız? Nöbet tutacak mısınız, herkesi buraya çağıracak mısınız, çocuklarınızı çağıracak mısınız, Türkiye'yi konsoloslukların ve büyükelçiliklerin önüne yığacak mısınız, burada sahurunuzu, iftarınızı yapacak mısınız? Bunu İsrail'e nasıl göstereceksiniz? Varlığınızla. İsrail şunu bilsin, bu saldırılara devam ederse Mavi Marmara'da yaptığımızı yaparız. Filistin'i yalnız bırakmayız.

Her gün sayımızı artıracağız, Türkiye'nin her tarafında eylemler yapacağız, buradan bütün kardeşlerime sesleniyorum, bugünden itibaren Türkiye'nin her yerinde konvoylar düzenleyeceksiniz, Filistin bayraklarını alacaksınız ve Türkiye'nin her tarafında bu konvoylarla gezeceksiniz, İsrail'e mesaj vereceksiniz ama bu mesajınız, Filistinlilere yapılan onların zulmü gibi olacak ve diyeceksiniz ki biz bu mesajla aslında neyi hedefliyoruz, neyi yetiştiriyoruz biliyor musunuz? Kundaktakilerini bile gerektiğinde Filistinli çocuklarla beraber size taş atmaya hazırlıyoruz. O taşla siz zalimlerin kafasını yaracağız, o taşla Mescid-i Aksa'yı özgürleştireceğiz, demek için herkesi yetiştireceğiz ve bir gün inşallah Kudüs'te bunun sonucunu göreceğiz."

"HANİ ÇOCUK HAKLARI HANİ KADIN HAKLARI"

"İsrail'in azdığını, ikinci azgınlığı yaptığını" ifade eden Yıldırım, "Ey dünya neredesin, ey zalimler ne yapıyorsunuz? Hani çocuk hakları, hani kadın hakları, hani kadınlar için meydana çıkanlar... Biz anladık, bildik, Müslümanın Müslümandan başka dostu yok. O zaman ey Müslümanlar tek yumruk olma, ayağa kalkma zamanıdır, direnme zamanıdır. Tek de kalsak bir olacağız, bin olunca milyon olacağız, milyar olacağız ve Allah'ın izniyle Doğu Türkistan'ın da kurtarılması için çalışacağız, Mescid-i Aksa'nın da kurtulması için çalışacağız" diye konuştu.

"PAZARTESİ GÜNÜ SALDIRABİLİRLER"

"Hazır olun pazartesi gününe, pazartesi günü bunların önemli bir günü, fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya saldırmayı planlıyor, yerleşimciler harekete geçmeyi planlıyor." ifadesini kullanan Yıldırım, şunları söyledi:

"MESCİD-İ AKSA'YI KİRLETMEYİN"

"Filistinlilerin çok önemli bir duyarlılığı var, onun için oraya dokunmayın. Filistinlilerin namusuna, izzetine, çocuklarına dokunmayın. Ümmetin onuruna, Mescid-i Aksa'ya dokunmayın. Sizi uyarıyoruz, pazartesi günü o sahtekar, fanatik, zalim, korkak fundamentalistlerinizi Mescid-i Aksa'ya sürüler gibi sürmeyin, Mescid-i Aksa'yı kirletmeyin. Bugün onun tatbikatını yapıyorsunuz, biliyoruz. Pazartesi gününe hazırlanıyorsunuz, biliyoruz. Biz de şunu biliyoruz ki siz bunu yaptıkça biz de bu ülkedeki siyonist karşıtlığını sokaklara dökeceğiz. Yarabbi, Filistinlileri kurtarmayı bize nasip et, Kudüs sokaklarından Mescid-i Aksa'ya akan bu gençlerin yüreğine cesaret vermeyi bizlere nasip et."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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