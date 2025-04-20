İsrail, Suriye'ye saldırı planlarını onayladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Zamirin İsrail ordusundaki üst düzey komutanlarla işgal altındaki Suriye topraklarında saha turu ve durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı'nın, bölgede görevli komutan ve askerlerle görüşerek geleceğe dönük saldırı ve savunma planlarını onayladığı aktarıldı.

Bölgede açıklama yapan Zamir, bölgenin önemine işaret ederek, kilit mevzileri tuttuklarını ve İsrailin güvenliği için işgali sürdürmelerinin önemli olduğunu öne sürdü.

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024te işgal etmişti.

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İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şamın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriyenin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriyenin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.