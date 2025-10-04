İsrail, Trump'ın planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlanıyor

ABD BAŞKANI TRUMP'IN PLANI

Trump'ın Gazze'de ateşkesi öngören planında tarafların kabul etmesi durumunda, "savaşın derhal sona ereceği" ve "İsrail güçleri esirlerin serbest bırakılmasına hazırlanmak için üzerine anlaşılan hatta çekileceği" belirtilmişti.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.