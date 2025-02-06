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        Haberler Dünya İsrail: Trump'ın planıyla ilgili detaylara sahip değiliz | Dış Haberler

        İsrail Dışişleri Bakanı: Trump'ın planıyla ilgili detaylara sahip değiliz

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelilerle ilgili planına dair açıklamalarda bulundu. Saar, Trump'ın planıyla ilgili detaylara sahip olmadıklarını ifade ederken, Gazze'deki sorunları diplomatik yolla çözemezlerse askeri faaliyetlere dönebileceklerinin sinyalini verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 19:14 Güncelleme: 06.02.2025 - 19:14
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        İsrail: Askeri yöntemlere dönebiliriz
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        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar verdiği son röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelilerin göç ettirilmesiyle ilgili planına dair açıklamalarda bulundu.

        Donald Trump'ın planıyla ilgili detaylara sahip olmadıklarını belirten Saar, ateşkese devam etmek istediklerini ifade etti. Trump'ın söylemine benzer bir söylemde bulunan Gideon Saar Gazze'nin bir geleceği olmadığını iddia etti.

        Ateşkesle beraber savaş hedeflerine ulaşma konusundaki hedeflerinden vazgeçmediklerini belirten İsrailli bakan, diplomatik yollarla olmazsa askeri yollarla hedeflerine ulaşacaklarını bildirdi.

        ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada, Gazze'nin kontrolünü ABD'nin sağlayacağını belirtmiş ancak ABD Ordusunun Gazze'ye konuşlanmasının gerekmediğini ifade etmişti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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