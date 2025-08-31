İsrail, yeni ateşkes görüşmeyecek!

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan bir yetkili, Hamas'ın 18 Ağustos'ta kabul ettiğini duyurduğu yeni taslağın bu akşam yapılacak Güvenlik Kabinesi toplantısı gündemine alınmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taraflara sunduğu ve Tel Aviv yönetiminin geçen ay onayladığı teklifle neredeyse aynı olmasına rağmen Netanyahu hükümeti hala yeni ateşkes teklifini görüşmedi.

İSRAİLLİ GÜVENLİK YETKİLİLERİ, ATEŞKES TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTİYOR

Kanal 12'nin haberinde, İsrailli güvenlik yetkililerinin yeni ateşkes önerisinin bu akşam yapılacak Güvenlik Kabinesi toplantısının gündeminden çıkarılmasına karşı olduğu belirtildi.

Ayrıca güvenlik yetkililerinin, Netanyahu hükümetinin söz konusu teklifi görüşmek istememekte neden bu derece ısrarcı olduğu konusunda bilgi istediği de kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberine göre, İsrail kabinesi, Gazze'nin işgal edilmesi, Hamas'ın "ortadan kaldırılması" ve tüm esirlerin serbest bırakılacağı kapsamlı bir anlaşmayı "tek seçenek" olarak kararlaştırdı.

"BİTMEK BİLMEYEN BİR SAVAŞA" SÜRÜKLEMEKLE SUÇLANIYOR"

Netanyahu hükümetinin, Hamas'ın 18 Ağustos'ta geçici ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurmasından önce aldığı kararda bir değişikliğe gitmediğinin de altı çizildi.