        İsrail Zikim Sınır Kapısı'nı açacak

        İsrail Zikim Sınır Kapısı'nı açacak

        İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişleri için Zikim Sınır Kapısı'nı açacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 00:56 Güncelleme: 13.11.2025 - 01:40
        Zikim Sınır Kapısı açılacak
        Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de birçok kısıtlamaya rağmen BM’nin insani yardımları arttırmaya devam ettiğini belirterek, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Zikim Sınır Kapısı'nı insani yardım geçişi için açacağını duyurdu.

        BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

        Gazze’de birçok kısıtlamaya rağmen BM’nin insani yardımları arttırmaya devam ettiğini ifade eden Dujarric, “Biz ve ortaklarımız, tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde müdahaleyi mümkün olan en kısa sürede genişletebilmemiz için bu engellerin kaldırılması gerektiğini vurguluyoruz.” dedi.

        Dujarric, bununla birlikte İsrailli yetkililerin İsrail ile Kuzey Gazze arasındaki Zikim Sınır Kapısının insani yardım kargoları için yeniden açılacağını bildirdiğini söyledi.

        Gazze içindeki Zikim'e giden yolun yeniden açılması için son haftalarda onarmaya çalıştıklarını dile getiren Dujarric, “Şu anda olası patlayıcı tehlikeler de dahil olmak üzere yol üzerinde son kontrolleri gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

        Dujarric, insani yardım kargolarının İsrail’de kamyonlardan indirilerek başka bir yerde kontrolden geçirileceği ve farklı günlerde Gazze'ye gidecek kamyonlara yeniden yükleneceği bilgisini paylaştı.

        Bir gazetecinin İsrail’in uygulayacağı bu sürecin “karmaşık” ve ateşkes anlaşmasına aykırı olup olmadığı sorusuna ise Dujarric, “Sürecin karmaşıklığına dair ifadenin yetersiz kaldığını düşünüyorum.” diye cevap verdi.

        Dujarric, “İsrailli mevkidaşlarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bir yol bulmak istiyoruz. Bunu basitleştirmenin yollarını aramaya devam ediyoruz. Kargonun en kısa sürede sınır kapısında kontrol edilmesini umuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

        Gazze'de yerinden edilmiş insanların güneyden kuzeydeki bölgelere göç etmeye devam ettiğini de aktaran Dujarric, bu hareketleri takip eden BM ortaklarının geçen hafta yaklaşık 4 bin geriye dönüş kaydettiğini belirtti.

        Dujarric, “Barınak ve kışlık malzeme dağıtımı artsa da, ihtiyaçlar hala çok büyük ve bunları gerekli ölçekte karşılamak için çok daha fazla yardıma ihtiyaç duyuluyor.” ifadelerine yer verdi.

        "ATEŞKES KIRILGAN ANCAK DEVAM EDİYOR"

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki kırılgan ateşkesin defalarca ihlal edildiğini ancak hala geçerliliğini koruduğunu belirterek, ikinci aşama için müzakerelerin önünün açılması çağrısında bulundu.

        Guterres, New York’taki BM Genel Merkezi’nde Afrika Birliği ile BM arasında düzenlenen üst düzey toplantıdan sonra Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmoud Ali Youssouf ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Gazze’deki ateşkes ve insani yardımların durumunu değerlendirmesi konusundaki bir soruya Guterres, "Gazze'deki ateşkes kırılgan, defalarca ihlal ediliyor ancak hala geçerliliğini koruyor." şeklinde yanıt verdi.

        Guterres, "Ateşkese tam olarak uyulması, Filistin halkının kendi kaderini tayin etmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için gerekli koşulların yaratılmasına yol açacak ikinci aşama müzakerelerinin önünün açılması çağrısında bulunuyorum." dedi.

        İnsani yardımların geçişi konusunda da henüz ortadan kaldırılmamış bazı engeller ve zorluklar olduğunu vurgulayan Guterres, bununla birlikte, Gazze'deki insani yardımları önemli ölçüde arttırdıklarını ve BM'nin bundan sonraki adımlarının BM Güvenlik Konseyi tarafından belirleneceğini söyledi.

        #israil
        #gazze
