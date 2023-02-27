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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Batı Şeria açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa planında değişiklik olmayacağını bildirdi

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Batı Şeria açıklaması
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AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından, Ürdün'ün Akabe kentinde Filistin, İsrail, Ürdün, ABD, ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Akabe toplantısı sonucunda İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı yeni yerleşim birimleri inşasının 4 aylığına dondurulmasına karar verdiğine yönelik İsrail basınında çıkan haberlere değinen Netanyahu, haberleri yalanladı.

AA'nın haberine göre; Netanyahu, “Yahudiye ve Samiriye'deki (Yahudilerce Batı Şeria için kullanılan isim) inşaat ve düzenleme, herhangi bir değişiklik olmaksızın orijinal planlama ve programa göre devam edecek. Herhangi bir dondurma yoktur ve olmayacaktır.” ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de daha önce yaptığı açıklamada, konuya ilişkin çıkan haberleri dolaylı olarak yalanlamıştı.

Ben-Gvir, Twitter hesabından, Akabe toplantısıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ürdün'de olan Ürdün'de kalacak." ifadesini kullanmıştı.

AKABE’DEKİ GÜVENLİK TOPLANTISI

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Akabe’deki güvenlik toplantısının kapanış bildirisini yayımlamıştı.

Bildiriye göre, Filistin yönetimi ile İsrail hükümeti, tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay arasında durdurmaya hazır olduklarını teyit etmişti.

Tek taraflı eylemlerin durdurulmasının, İsrail hükümetinin, 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşaatını tartışmaya açmama ve 6 ay boyunca da kaçak yerleşim birimlerine onay vermemesini içerdiği kaydedilmişti.

Akabe toplantısının, İsrail ile Filistinliler arasında, barış görüşmelerinin sekteye uğradığı 2014 yılından bu yana gerçekleşen ilk aleni görüşme olduğu belirtiliyor.

Toplantının, yaklaşan ramazan ayı nedeniyle İsrail ile Filistin arasında özellikle son 2 ayda tırmanan gerilimi düşürmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Filistin ile İsrail arasındaki müzakereler, İsrail'in, eski tutukluların serbest bırakılması, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması şartlarını reddetmesi sebebiyle Nisan 2014'te askıya alınmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 2023'ün başından bu yana işgal altındaki topraklarda 63 Filistinli hayatını kaybetti.

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