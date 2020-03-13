İşsizlik Fonu'nda kan kaybı devam ediyor

Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verilerine göre, işsizlik maaşı alanların sayısı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre 84 bin kişi azalarak 593 bin kişi olarak gerçekleşti. Ocak ayında işsizlik maaşı alanların sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre 43 bin kişi azalarak 610 bin kişi oldu. Bu gerilemeye rağmen, 2020’de işsizlik maaşı alanların sayısı 2018’in aynı aylarının yaklaşık yüzde 40 üzerinde oldu.

İşsizlik maaşı alanların sayısındaki azalmaya karşın, işsizlik maaşı ödemeleri ocakta 66 milyon, şubat ayında da 25 milyon lira daha fazla oldu. İki aylık dönemde toplam 1 milyar 411 milyon liralık işsizlik maaşı ödendi. Geçen yılın aynı döneminde ödeme tutarı 1 milyar 320 milyon lira seviyesinde yer aldı.

İşsizlik maaşı ödemeleri (Bin TL) 2019 yılı 2020 yılı Kişi sayısı Ödeme tutarı Kişi sayısı Ödeme tutarı Ocak 653.925 646.063 610.287 712.457 Şubat 676.725 673.334 592.810 698.441



KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ ŞUBATTA YARIYA İNDİ

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, haftalık çalışma süresini geçici olarak azaltmak veya tamamen durdurmak zorunda kalan işletmelerdeki işçiler için kısa çalışma ödeneği veriliyor. Geçen yıl şubat ayında 36 bin 139 olan kısa çalışma ödeneği alanların sayısı bu yılın aynı ayında 17 bin 962 kişiye geriledi. Ocakta ödenek alanların sayısı ise 26 bin 562’den 24 bin 847 kişiye gerilemişti. Kısa çalışma ödeneği kapsamında fondan iki aylık dönemde toplam 35.3 milyon lira ödeme yapıldı.

Kısa çalışma ödemeleri (Bin TL) 2019 yılı 2020 yılı Kişi sayısı Ödeme tutarı Kişi sayısı Ödeme tutarı Ocak 26.562 18.800 24.847 23.210 Şubat 36.139 24.598 17.862 12.096

İşverenin konkordato ilan etmesi veya iflası gibi nedenlerle ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde işçilerin 3 aya kadar ödenmemiş ücretleri, ücret garanti fonundan karşılanıyor. Geçen yıl şubat ayında 5 bin 487 olan ücret garanti fonundan ödeme yapılanların sayısı bu yılın aynı ayında bin 430 kişiye düştü. Ocak ayında ise sayı 7 bin 394’ten 2 bin 996’ya gerilemişti.

Ücret garanti fonundan yapılan ödeme tutarı ise şubat ayında 17.7 milyondan 5.7 milyon liraya, ocak ayında da 26 milyondan 13.8 milyon liraya geriledi.

Ücret Garanti Fonu ödemeleri 2019 yılı 2020 yılı Kişi sayısı Ödeme tutarı Kişi sayısı Ödeme tutarı Ocak 7.394 26.011 2.996 13.795 Şubat 5.487 17.740 1.430 5.702

GELİR VE GİDERLER BAŞABAŞ

İşsizlik Sigortası Fonu’nda geçen yılın nisan ayından itibaren bazı aylarda giderler, gelirleri aştı. Bu eğilim ocak ayında da devam etti. Şubat ayında ise kısmen iyileşme yaşandı.

Şubatta 3.3 milyar liralık gelire karşılık 2.9 milyar liralık harcama gerçekleşti. İki aylık dönemde ise 6 milyar 711 milyon liralık gelire karşılık 6 milyar 656 milyon liralık harcama yapıldı.

Asgari ücret desteği ödemeleri daha önce hazineden karşılanırken, geçen yıldan beri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. Bu nedenle fondan işverene yapılan teşvik ve destek ödemeleri 2018 yılında 10.7 milyar lira iken, 2019’da 16.1 milyar liraya çıkmıştı.

Artış eğilimi bu yıl da devam ediyor. Fondan işverene teşvik ve destek ödemesi olarak şubat ayında 1.4 milyar lira, ocak-şubat döneminde de 3.7 milyar lira aktarıldı.