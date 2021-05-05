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Şampiyonlar Ligi İstanbul 2021 reklam filmi yayımlandı

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak 2021 Şampiyonlar Ligi Finali’nin reklam filminde, futbolda tutkunun, ‘imkansız’ diye bir şey tanımadığı vurgusu yapıldı.

İstanbul 2021 reklam filmi yayımlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 25 yıldan uzun süredir ana sponsorluğunu üstlenen Mastercard, 29 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında hazırlanan reklam filmi, futbolda tutkunun sonucu nasıl değiştirebileceğini anlatıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanının yaklaştığı bugünlerde yayına giren reklam filmi tutku, cesaret ve kendine inanarak oynanan futbolun sonucu değiştirebileceğini istatiksel verilerle sunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde imkansız geri dönüşlerle dolu maçlara yer verilen reklam filminde, bu geri dönüşlerin gerçekleşebilme oranları futbolseverlere aktarıldı. Ortaya çıkan rakamlar ve geçmişte elde edilen skorlar karşılaştırıldığında, futbolda tutkunun istatistiklerin önüne geçtiği ve “imkansız” diye bir şey olmadığı kanıtlandı.

Reklam filminde, büyük yıldızların bile bazen tökezlediği, kazananların asla pes etmediği ve futbolda tarihin böyle yazıldığı vurgulanırken, 1999 yılındaki Manchester United FC’nin yüzde 1.8 kazanma şansı olmasına rağmen kazanmasına, 2017 yılındaki FC Barcelona’nın tur atma ihtimalinin yüzde 0.4 olmasına rağmen başarmasına, 2019 yılındaki Tottenham Hotspur FC’nin maçı çevirme ihtimali yüzde 1.4 olmasına rağmen maçı çevirmesine ve 2005 yılındaki Liverpool FC’nin kupayı kaldırma şansı yüzde 0.6 iken şampiyon olduğu hikayelere yer verildi.
Mastercard Türkiye tarafından hayata geçirilen reklam filmi, Türkiye’de tüm ulusal ve tematik kanallar yanı sıra dijital medya mecralarının yanı sıra İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Almanca olarak Avrupa’da dijital mecralarda yayımlanacak.

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