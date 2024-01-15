İstanbul'a en yakın tatil yerleri! Ara tatilde İstanbul'da gidilecek yerler
İstanbul'un karmaşasından uzaklaşmak isteyen aileler ara tatili heyecanla bekliyor. Ara tatilin keyfini çıkarmak için İstanbul'a oldukça yakın ve keşfedilmeyi bekleyen birçok harika yer bulunuyor. Ara tatili ailece keyifli şekilde geçirmek isteyenler için, İstanbul'a sadece birkaç saatlik mesafede olan ve ara tatilinizi renklendirecek destinasyonları derledik.
İstanbul'da yaşayanlar için ara tatil planı yapmak oldukça heyecan verici bir süreç olabilir. Neyse ki, İstanbul'a oldukça yakın birçok tatil yeri bulunuyor. Siz de bu ara tatilde kısa bir kaçamak yapmak istiyorsanız ve İstanbul'un keşfedilmeyi bekleyen çevresini görmek istiyorsanız, işte size İstanbul'a en yakın tatil yerleri rehberi.
POLONEZKÖY
İstanbul'a en yakın tatil beldelerinden biri olan Polonezköy, yemyeşil ormanlık alanlarıyla oldukça keyifli bir yerdir. Özellikle kahvaltı için sıklıkla tercih edilen Polonezköy'de konaklayıp ertesi sabah güzel bir kahvaltı, sonrasında bir yürüyüşle keyifli anlar geçirebilirsiniz.
HOBBİT EVLERİ
Kocaeli’nin Kartepe mevkiinde bulunan ve Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parklarından birinin içinde yer alan Hobbit Evleri, çocukların dikkatini çekiyor. Bu doğal yaşam parkında dolaşabilir, bir şeyler atıştırabilirsiniz.
AĞVA
Ağva, ormanla suyun buluştuğu yerde, Yeşilçay ve Göksu derelerinin denize döküldüğü bölgedeki deltanın üzerinde yer alan Ağva, İstanbul'a 97 kilometre uzaklıktadır. Aracınızla sadece 1.5 saat içerisinde Ağva'ya ulaşabilirsiniz.
KULİNDAĞ
İstanbul’a en yakın seyahat duraklarından Kulindağ’a günübirlik ya da hafta sonu tatili için gidebilirsiniz. Kavacık’tan 17 kilometre uzaklıktaki Mahmut Şevket Paşa Köyü’ne vardığınızda Kulindağ tabelasını takip ederek ahşap kulübelerde kalabilirsiniz.
KIYIKÖY
Kırklareli’nin Saray İlçesi’ne bağlı Trakya köylerinden biri olan Karadeniz’e bakan yüksek tepelerdedir. Limanında yılın her mevsimi taze ve ucuz balık yiyebilirsiniz. İstanbul’a 2.5 saat uzaklıktaki köye, Bizans döneminden kalma eski şehir kapısından giriliyor.