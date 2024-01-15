İstanbul'a en yakın tatil yerleri! Ara tatilde İstanbul'da gidilecek yerler

1 Şurada Paylaş!









İstanbul'da yaşayanlar için ara tatil planı yapmak oldukça heyecan verici bir süreç olabilir. Neyse ki, İstanbul'a oldukça yakın birçok tatil yeri bulunuyor. Siz de bu ara tatilde kısa bir kaçamak yapmak istiyorsanız ve İstanbul'un keşfedilmeyi bekleyen çevresini görmek istiyorsanız, işte size İstanbul'a en yakın tatil yerleri rehberi.