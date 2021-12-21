Geçtiğimiz hafta başlayan kuvvetli yağış ve soğuk hava dalgası yeni haftada da etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yayınlandığı hava durumu raporusunda ülkenin neredeyse tüm bölgeleri için rüzgar ve kuvvetli sağanak yağış ile kar yağşı uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji'nin uyarısının ardından doğu illerinde kar yağışının başladığı ve pek çok ilde zorlu hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiği açıklandı. Ülkenin dört bir yanından gelen kar görüntülerinin ardından İstanbul kar yağışının ne zaman başlayacağı araştırılmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, İstanbul'a kar ne zaman yapacak sorusuna yanıt verdi. İşte İstanbul kar yağışı hakkında son gelişmeler....