"-6 DERECE GEREKİYOR"

Macit sözlerini şöyle sürdürdü; İç bölgelerde kar yağması için -1 , -2 -3 derecelerde kar görebiliyoruz ama İstanbul için yüksek seviye -6 dereceleri bulması gerekiyor. Önümüzdeki periyotta bu derece bir soğuma beklemiyoruz. İstanbul dahil kıyı kesimlerinde önemli bir kar yağışı beklemiyoruz.

Şu anda İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 34'lerde geçen seneye göre daha az. Bütün Türkiye için geçerli olan yağışın az olduğu bir periyotumuz var ama daha aralık ve ocak ayımız var. Beklemekte fayda var" diye konuştu.