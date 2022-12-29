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Uzmanlar açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman?

Yılbaşına kısa bir süre kala İstanbul hava durumu ve kar açıklamaları yakından takip ediliyor. Karlı bir havada yılbaşına girmek isteyen kişiler için açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. İşte İstanbul'da kar yağışı açıklamaları ile hava durumu tahminleri...

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  • İstanbul'da kar var mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak, yılbaşında İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu

    Hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş ile ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken kar açıklamaları gündeme geldi. Konuya ilişkin uzman isimlerden uyarı gelirken halk arasında kar soğuğu olarak geçen soğuk havalar "İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman?" sorularına dikkat çekti. İşte İstanbul'da kar yağışı hakkında merak edilenler...
  • İstanbul'da kar var mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak, yılbaşında İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu

    MGM'DEN YILBAŞINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu haritasına göre İstanbul'a yılbaşında kar yağmayacak. Tam tersine İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.  

    İSTANBUL 13 DERECE OLACAK!

    AA'da yer alan habere göre yüksek basıncın etkisiyle yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor. İstanbul'da ise hava durumunun, parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 7, en yüksek 13 derece olması bekleniyor.
  • İstanbul'da kar var mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak, yılbaşında İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu

    UZMAN İSİMDEN KAR AÇIKLAMASI: BEKLEMİYORUZ!

    Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, "7 günlük bir tahmin yapabiliriz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarında bazen de üzerinde seyredecek. 12-13 derece civarında hava sıcaklığı bekliyoruz. Sabah saatlerinde sis ve pus olabilir ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalı. 3 gün sonrasında yurdumuzun kuzey kesimlerinden başlayarak yeni bir yağışlı hava etkisine giriyoruz. Pazar günü İstanbul'da yağmur şeklinde bir yağış var. Pazartesi ve salı günü yine İstanbul'da yağış yok" dedi.
  • İstanbul'da kar var mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak, yılbaşında İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu

    Meteoroloji Uzmanı Macit, "En ileri tahmin olarak da çarşamba günü İstanbul'da yağmur bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 7 günlük periyotta İstanbul'da pazar ve çarşamba yağmur var. Onun dışında yağış beklentimiz yok. Genel olarak ocak ayından itibaren kar yağışı başlıyor ama bu her yıl değişim gösteriyor. Önlem alınmasında bir sıkıntı yok ama en azından kar yağışı beklentisinin en azından 1 hafta öncesinde önlemleri başlatmak daha mantıklı ama önlemi ne kadar erken alırsak da o kadar da hazırlıklı oluruz" dedi. 
  • İstanbul'da kar var mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak, yılbaşında İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu

    "-6 DERECE GEREKİYOR"

    Macit sözlerini şöyle sürdürdü; İç bölgelerde kar yağması için -1 , -2 -3 derecelerde kar görebiliyoruz ama İstanbul için yüksek seviye -6 dereceleri bulması gerekiyor. Önümüzdeki periyotta bu derece bir soğuma beklemiyoruz. İstanbul dahil kıyı kesimlerinde önemli bir kar yağışı beklemiyoruz.

    Şu anda İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 34'lerde geçen seneye göre daha az. Bütün Türkiye için geçerli olan yağışın az olduğu bir periyotumuz var ama daha aralık ve ocak ayımız var. Beklemekte fayda var" diye konuştu.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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