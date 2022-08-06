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İstanbul açıklarında iki gemi çarpıştı, çalışanlar son anda kurtuldu

İstanbul'da Ahırkapı mevkisinde 2 geminin çarpıştığı kazada yürekler ağıza geldi! Gemiye erzak yükleyen çalışanlar iki gemi arasında kalmaktan son anda kurtulurken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

İstanbul açıklarında iki gemi çarpıştı, çalışanlar son anda kurtuldu
İstanbul'da iki gemi çarpıştı, çalışanlar son anda kurtuldu
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AA

İstanbul'un Ahırkapı mevkisinde çarpışan Liberya bandıralı gemi ile Türk firmasına ait gemide maddi hasar oluştu.

Alının bilgiye göre, bir Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı "SSI PROVIDENCE" isimli gemide gıda malzemelerinin azalması üzerine bot ile erzak götürüldü.

ÇALIŞANLAR İKİ GEMİ ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Bu esnada bölgede bulunan Liberya bandıralı "PHILIPP OLDENDORFF" kargo gemisi henüz bilinmeyen bir nedenle sürüklenerek "SSI PROVIDENCE" adlı gemiye yandan çarptıktan sonra sürüklenmeye devam etti.

Gemiye erzak yüklemeye çalışanlar iki geminin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. AA'nın haberine göre; yaşanan kazada ölen yada yaralan olmazken, her iki gemide de hasar tespit çalışması yapıldığı ve gemilerin su almadığı, makinelerinde de herhangi bir arıza bulunmadığı öğrenildi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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