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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul akılalmaz olay! Ezmeye çalıştı, ortalık karıştı
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Akılalmaz anlar kamerada! Ezmeye çalıştı, ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'da bir sürücü ile yaya arasındaki tartışmanın ardından akılalmaz anlar yaşandı. Öfkeli sürücü, tartıştığı kişiyi önce geri manevra ile sonrada üzerine sürerek ezmeye çalıştı. Şahsın her iki saldırıdan da kıl payı kurtulduğu olayda, sürücünün kontrolünden çıkan araç iş yerine daldı. Sokağı savaş alanına çeviren sürücü iyice sinirlendi. Aracından çıkan şahıs, bu kez de ezmeye çalıştığı adama tekme tokat saldırdı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul akılalmaz olay! Ezmeye çalıştı, ortalık karıştı
İstanbul akılalmaz olay! Ezmeye çalıştı, ortalık karıştı
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İHA

İstanbul'da otomobil sürücüsü tartıştığı yayayı ezmeye çalıştığı esnada kontrolü kaybedip iş yerine daldı. Ortalığı savaş alanına çeviren sürücü, daha sonra araçtan çıkarak ezmeye çalıştığı adama saldırdı. Yaşananlar ise, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen perşembe günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 34 ERM 704 plakalı otomobiliyle semte gelen Emre Can Arslan, burada yolda gördüğü biriyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Ardından aracına binen Arslan, geri manevra yaparak tartıştığı kişiyi ezmeye çalıştı. Adamı son anda kendini geri çekmesiyle kurtulurken sürücü Arslan bu kez de aracı üzerine sürdü.

EZMEYE ÇALIŞIRKEN, İŞ YERİNE DALDI

Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil mobilya dükkanına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda aracından inen sürücü, bu kez ezmeye çalıştığı adama saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu tarafları çevredeki esnaf ayırırken, olay nedeniyle ise vatandaşlar büyük panik yaşadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler de gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Ekiplerin inceleme yaparak tutanak tutmasının ardından otomobil trafik çekicisi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.

Sürücü Emre Can Arslan'ın ise yapılan testinde alkolsüz olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen sürücüye ifadesinin alınmasının ardından "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

'DÜKKANDA O ESNADA 5 KİŞİ VARDI'

Olayla ilgili konuşan Numan Dümün, "Arkadaş galiba alkollüymüş, tam bilmiyoruz. Buradan geliyor, madde bağımlısı arkadaş da ona el ve kol hareketleri yapıyor. Bu da rahatsız oluyor ve geri gelerek onu ezmeye çalışıyor ama ezemiyor. Kaldırıma çıkıyor ve burada da vitesi ileriye alarak gaza basıyor ve bizim dükkana dalıyor. Sürücü kazadan sonra araçtan çıkıp adama saldırdı. Dükkanda o esnada 5 kişi vardı ama ben dışarıdaydım. Yaralı yok, maddi hasar var, tek temennimiz budur. Cana geleceğine mala gelsin ama bu da kötü oldu, çok zarar var" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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