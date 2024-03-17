İstanbul barajlarındaki son durum merak ediliyor. Kış mevsimi boyunca aralıklarla etkisini gösteren yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle barajlardaki su oranı yükseldi. İstanbul'daki barajların doluluk oranı İSKİ tarafından paylaşılan veriler ile belli oldu. İşte, güncel İSKİ grafiği ile 17 Mart Pazar günü İstanbuldaki barajların doluluk oranı...