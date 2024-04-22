İstanbul baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. 16 milyonluk nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'un su kaynakları barajların doluluk oranı arttı. Megakentte geçtiğimiz cuma akşamı başlayan sağanak yağışlar cumartesi günü de devam etti. Peki, barajlardaki son durum ne? İşte, İSKİ grafiği ile 22 Nisan Pazartesi günü İstanbul'daki barajların doluluk oranı...