İstanbul baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbulluların bir numaralı gündemlerinden biri beklenen yağışların bir türlü gelmemesi sonucu barajlardaki su seviyesinin düşmesiydi. İstanbul baraj doluluk oranları ne durumda?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Son yılların en düşük düzeylerini gören barajlarda böylece son yağışlarla birlikte bir nebze nefes aldı. Öte yandan, bugün kent genelinde başlayan kar yağışıyla birlikte bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 28,03'e yükseldi.