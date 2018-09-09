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İstanbul Boğazı’nda yatta cinayet

Beykoz açıklarında üvey kardeş olduğu iddia edilen 2 kişi arasında silahlı kavga çıktı. Şahsın annesinin ihbarı üzerine Bebek sahiline gelen yattaki şahıs gözaltına alındı

09.09.2018 - 14:49 | Güncelleme: İHA

Beykoz açıklarında üvey kardeş olduğu iddia edilen 2 kişi arasında kiraladıkları yatta alacak-verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavga sonucu kardeşlerden biri, diğerini silahla kafasına sıkarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, olay dün saat 11.00 sıralarında Beykoz açıklarında meydana geldi. İddiaya göre üvey kardeş oldukları öğrenilen Yusuf D. ve Selçuk N., yat kiralayarak denize açıldı. İkili Beykoz açıklarına geldiği esnasında gece yatı demirleterek sohbet etmeye başladı. Ancak bir süre sonra ikili arasında başlayan tartışma büyüyerek kavga dönüştü. Alacak-verecek meselesinden ötürü kavga etmeye başlayan ikiliden Selçuk N., Yusuf D.’yi silahını başına dayayarak ateş etti. Ardından da tabancayı denize attı. Olay sonucunda üvey kardeş Yusuf D. hayatını kaybetti. Olayın ardından Selçuk N. durumu annesine anlattı. Annesi de durumu polis ekiplerine bildirdi.

KIYIYA GİTMEMEK İÇİN KAPTANI TEHDİT ETMİŞ

O esnada olaydan dolayı kaptan ise kıyıya dönmek istedi. Ancak Selçuk ile kaptan arasında kavga çıktı. Ekiplerin harekete geçmesinin ardından deniz polisinin de girişimleri sonucu yat Beşiktaş Bebek kıyısına geldi. Selçuk N., kıyıda yatı bekleyen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Yat kaptanı M.C.’de ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Zanlı Selçuk N.’yi bota alan polis ekipleri, zanlı tarafından tabancanın atılan yerinde arama yaptı. Ancak silaha rastlanılamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin 4 saatlik incelemeleri sonucunda cenaze, araca koyularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“ARALARINDA BÜYÜK BİR MEVZU ÇIKMIŞ"

Olayı duyan Ümit Sarıhan, “Gece Beykoz açıklarına demir atmışlar. Bunlar üvey kardeşlermiş, aralarında ise büyük bir mevzu çıkıyor. Ondan sonra aşağıda adam çıkartıyor vuruyor. İlk başta buraya gelmeyeceklermiş ama kaptanla tartışmışlar. Sonra annesini aramışlar, asıl annesi bunları polise söylemiş. Buraya geldiklerinde itiş kakış haldeydiler, polis hemen vuran adamı gözaltına aldı. Zaten adam uyuşturucu madde kullanan tuhaf bir tipti. Kaptanı falan da aldılar, silahı da denize atmışlar. Sonra cenaze aracı geldi, cenazeyi torbayla götürdüler” dedi.

Polis ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan Selçuk N., adliyeye sevk edildi.

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