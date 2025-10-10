İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Serdar Öktem cinayeti sonrası sosyal medyadaki çete paylaşımlarını inceledi

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Serdar Öktem’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısında savcı, olay sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlara vurgu yaptı. Yazıda, “maktul Serdar Öktem’in öldürülmesinin ardından sosyal medya platformlarında eylemin Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütü tarafından üstlenildiğine ilişkin paylaşımlar yapıldığı” belirtildi.

Savcı, her iki örgüte müzahir hesaplardan yapılan paylaşımlarda, cinayetin İspanya’da öldürülen Daltonlar suç örgütü yöneticisi Caner Kocar’ın ölümünün intikamı olarak gösterildiğini ifade etti. Sevk yazısında, paylaşımlarda “Casperlar” suç örgütü lideri olarak bilinen İsmail Atız (Hamuş Atız) ve “Çirkinler” suç örgütü lideri Zuhat Altunç’a da gönderme yapıldığına dikkat çekildi.

Savcılığın sevk yazısına göre Avukat Serdar Öktem, Şirinler Suç Örgütü Lideri Meks Lakaplı Mehmet Sabri Şirin ile Casperlar Suç Örgütü Lideri Hamuş lakaplı İsmail Atız’ın avukatıydı.

“ÇETELERDEN BİLGİ VE PARA AKTARIYORDU”

Savcılık sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar, haberler, saha ve istihbarı çalışmalar ile Daltonlar Suç Örgütü mensuplarının verdiği ifadelere dayanarak, Serdar Öktem’in Casperlar’ın parasını aktardığını belirtti. Yazıda, Öktem’in Casperlar ve Çirkinler Suç Örgütüne hasım suç örgütü aleyhine bilgiler aktardığı için suç örgütlerinin hedefi haline geldiği kaydedildi. Bu iddiaları destekler nitelikte Serdar Öktem’in öldürülmesinin ardından Daltonlar ve Gündoğmuş Suç Örgütüne müzahir sayfalar tarafından, “DALTONLAR VURUR GÜNDOĞMUŞLAR NOKTAYI KOYAR HAMUŞ ZUHAT ZATPARA KAZANSANIZ DA GİTTİ BUNDAN SONRA TİCARETİNİZ DE BİTTİ PARALARINIZ DA YALAN OLDU BİZ SİZE DEMEDİK Mİ SİZİ BİTİRECEĞİZ”

şeklinde paylaşımlar yapıldı. “SERDAR’I ÖLDÜRME AMAÇLARI DÜŞMAN ÇETEYİ ZAYIFLATMAKTI” Sevk yazısında çeteler arasında yaşanan zincirleme olaylar ve suç örgütleri arasında yapılan ittifaklar birlikte değerlendirildiğinde Serdar Öktem’in öldürülmesi olayının; Casperlar, Çirkinler, Şirinler ve Çingene Ümit Suç Örgütüne hem hukuki, hem finansal anlamda zedelemek, hem de bilgi akışını kesmek amacıyla yapıldığı kaydedildi. Bu çeteleri zayıflatmak ve intikam amacıyla Siirtli Naci lakaplı Naci Yılmaz’ın finanse ettiği, silah ve uyuşturucu madde temini ile örgütlerin devamlılığını sağladığı Gündoğmuşlar ve Daltonlar tarafından yapıldığı değerlendirildi. DAHA ÖNCE SAVCI OLARAK SUİKAST EMRİ VERİLDİ İstanbul Bakırköy’de 12 Mayıs 2025’te faaliyet gösteren Royal Suite Otel’de çalışan Eren Öztek’in öldürülmesi olayında yakalanarak gözaltına alınan Şüpheli Haydar Koç ve SSÇ Selami Çağan Yener’in verdiği ifadelerde “Savcı” olarak bildikleri bir şahsa yönelik Örgüt Yöneticisi Caner KOCAR’ın talimatı ile eylem hazırlığında olduklarını anlattılar. “SALDIRIYI BİR ÇOK KEZ DENEDİLER” Bu ifadelerden sonra yapılan araştırmalarda hedef şahsın Savcı değil Avukat Serdar Öktem olduğu