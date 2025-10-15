Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da 21 ilçede büyük elektrik kesintisi: 15 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da 21 ilçede büyük elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 15 Ekim Çarşamba günü 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 00:33 Güncelleme: 15.10.2025 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 15 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

        2

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        Elektrik kesintisinin etkili olacağı ilçeler arasında şu bölgeler bulunuyor;

        Arnavutköy

        Avcılar

        Bağcılar

        Bahçelievler

        Bakırköy

        Başakşehir

        Beşiktaş

        Beylikdüzü

        Büyükçekmece

        Çatalca

        Esenyurt

        Eyüpsultan

        Fatih

        Güngören

        Kağıthane

        Küçükçekmece

        Sarıyer

        Silivri

        Sultangazi

        Şişli

        Zeytinburnu

        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        28
        29
        30
        31
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar'dan dört dörtlük zafer!
        Bizim Çocuklar'dan dört dörtlük zafer!
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Millilerden son 2 maçta 10 gol!
        Millilerden son 2 maçta 10 gol!
        Kocaeli'de milli takıma özel koreografi!
        Kocaeli'de milli takıma özel koreografi!
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        2 aylık eşini öldürmüştü tahliyesine itiraz edildi
        2 aylık eşini öldürmüştü tahliyesine itiraz edildi
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Bir aile yok oldu
        Bir aile yok oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"