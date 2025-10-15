İstanbul'da 21 ilçede büyük elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 15 Ekim Çarşamba günü 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 15 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik kesintisinin etkili olacağı ilçeler arasında şu bölgeler bulunuyor;
Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Beşiktaş
Beylikdüzü
Büyükçekmece
Çatalca
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Silivri
Sultangazi
Şişli
Zeytinburnu