İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 3 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 3 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi
3 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yassıören Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.09.2021 09:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Selimpaşa Merkez Mah,Yeni Mah,Cumhuriyet Mah,Fatih Silivri Mah
|Arıza Sebebi
|:
|400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|400 Açp Boru Maşon Patlağı Nedenı Ile Beslenen Bölgeye Su Verılememektedır.
|Başlama Tarihi
|:
|03.09.2021 02:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tepeören Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|03.09.2021 09:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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