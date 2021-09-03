İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 3 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 3 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

3 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.09.2021 09:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah,Yeni Mah,Cumhuriyet Mah,Fatih Silivri Mah Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : 400 Açp Boru Maşon Patlağı Nedenı Ile Beslenen Bölgeye Su Verılememektedır. Başlama Tarihi : 03.09.2021 02:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.