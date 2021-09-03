Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! 3 Eylül İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ DUYURDU!

İstanbul'da meydana gelecek planlı su kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Eylül Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Vatandaşlar '3 Eylül 2021 İstanbul'da arıza, bakım ve onarım nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeler neler?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte İSKİ su kesintisi duyuruları...

İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! 3 Eylül İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ DUYURDU!

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 3 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 3 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

3 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.09.2021 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah,Yeni Mah,Cumhuriyet Mah,Fatih Silivri Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : 400 Açp Boru Maşon Patlağı Nedenı Ile Beslenen Bölgeye Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi : 03.09.2021 02:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.09.2021 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pandemi yardım başvurusu sorgulama ekranı! 1100 TL Sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM 1100 TL yardım başvurusu sorgulama ekranı
"Çocukların velayeti̇ni̇ ve nafaka i̇stemi̇yorum"
GÜNDEM Çocuklarını öldüren müezzin: Çocuklarımı çok ...
KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Benzinlikte mola ve ölüm! - VİDEO HABER
GÜNDEM Benzinlikte mola ve ölüm!
Son dakika: Feci kazada can pazarı yaşandı
GÜNDEM Feci kazada can pazarı yaşandı
3 Eylül Diyanet Cuma Hutbesi 2021 - İşte Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu
GÜNDEM Cuma Hutbesi 3 Eylül 2021!
Cuma mesajları 2021 - En güzel özel resimli cuma mesajları ve sözleri... Hayırlı Cumalar mesajları
GÜNDEM Sevdiklerinize en güzel cuma mesajını gönderin
Son dakika: Kahvehanede çatışma: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM Kahveyi bastı, çatışma çıktı
AZİM... Son dakika: Kemik kanserine yakalanmıştı! Bir Ecrin hikâyesi... VİDEO HABER
GÜNDEM Kemik kanserine yakalanmıştı! Bir Ecrin hikâyesi...
ALARM! Hava durumu son dakika: İstanbul başta birçok il için yağmur uyarısı - 3 Eylül
GÜNDEM Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli sağanak var
Tunceli'deki yangının boyutu
GÜNDEM Tunceli'de ne oldu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.