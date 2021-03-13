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İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ AÇIKLADI: 13 Mart İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları

Hafta sonu tatilinde İstanbul'da en çok merak edilen şeylerden biri de su kesintileri oldu. Hafta sonu İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler araştırılıyor. İstanbul'da Anadolu yakasında ve Avrupa yakasındaki planlı su kesintisi duyurularını İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşıldı. 13 Mart İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Mart İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ AÇIKLADI: 13 Mart İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul'da yağışlı hava İSKİ son dakika su kesintilerinin araştırılmasına neden oldu. 13 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Fatih bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 13 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

13 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Kocatepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.03.2021 09:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.3.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Dereseki Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.03.2021 09:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Firuz Ağa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.03.2021 09:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.3.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Zeyrek Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.03.2021 10:32
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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