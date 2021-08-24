İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 24 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 24 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

24 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Levent Mah,Akat Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.08.2021 10:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Orhantepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.08.2021 08:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah,Altıntepe Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 24.08.2021 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Gümüşdere Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.08.2021 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.08.2021 09:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.