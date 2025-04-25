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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da artçı depremler sürüyor! İstanbul'da artçı depremler ne zaman bitecek, artçı sarsıntılar devam edecek mi?

        İstanbul'da artçılar sürüyor! İstanbul'da artçı depremler ne zaman bitecek?

        AFAD, saat 20.33'de merkez üssü Büyükçekmece olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 23 Nisan Çarşamba günü İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarındaki meydana gelen depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Bu kapsamda artçı sarsıntıların ne zaman sona ereceği kent sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "İstanbul'da artçı depremler ne zaman bitecek?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 21:01 Güncelleme: 25.04.2025 - 21:01
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        AFAD, Büyükçekmece merkezli 4,3 ve 3,5 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldiğini duyurdu. İstanbul genelinde artçı sarsıntılar sürerken, İstanbullular artçı sarsıntıların ne zaman sona ereceğini araştırmayı sürdürüyor. Artçı depremler, ana deprem sonrasında gerçekleşen fay hattındaki gerilim ve deformasyonların yeniden dengelemesiyle ortaya çıkar. Peki, "İstanbul'da artçı depremler ne zaman bitecek, artçı sarsıntılar devam edecek mi?" İşte detaylar...

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        İSTANBUL’DA PEŞ PEŞE DEPREM!

        AFAD, saat 20.33'de merkez üssü Büyükçekmece olan 4.3, 3,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

        İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 12.49'da bir deprem daha meydana geldi. 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi.

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        ARTÇI DEPREM NEDİR, NEDEN OLUR?

        Artçı depremler, ana deprem sonrasında gerçekleşen fay hattındaki gerilim ve deformasyonların yeniden dengelemesiyle ortaya çıkar. Ana depremde, bir fay hattı üzerinde biriken gerilim aniden serbest bırakılarak deprem oluşur. Ancak bu serbest bırakılan enerji, çevredeki kayaçlar ve fay hattı üzerindeki gerilim dağılımında değişikliklere neden olur. Bu da artçı depremlerin meydana gelmesine yol açar.

        Artçı depremler, ana deprem sonrasında fay hattındaki gerilimlerin yavaş yavaş dengeye gelmesi sürecinde meydana gelir. Bu süreçte, fay hattı üzerindeki blokların yer değiştirmesi ve gerilimlerin azalması devam eder. Artçı depremler, bu süreçte gerçekleşen küçük depremlerdir ve ana depremle aynı fay hattı üzerinde meydana gelir.

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        ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRER?

        Artçı depremler, ana depremin şiddetine, fay hattının özelliklerine ve yerel koşullara bağlı olarak değişir. İlk birkaç saat içinde artçı depremler genellikle daha sık ve yoğun olabilir, ancak zamanla sayıları azalır ve şiddetleri azalır. Genellikle artçı depremlerin çoğu birkaç gün içinde sona erer, ancak bazı durumlarda haftalar veya daha uzun sürebilir. Büyük bir ana deprem sonrasında daha büyük artçı depremler de meydana gelebilir.

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        ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTECEK, DEVAM EDECEK Mİ?

        Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar birkaç gün sürebildiği gibi bazı durumlarda haftalar veya daha uzun sürede devam edebilir.

        AFAD artçı sarsıntıların birkaç haftaya biteceğini belirtti.

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        AFAD’DAN AÇIKLAMA GELDİ

        AFAD'dan yapılan açıklamada, "Artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir.

        Depremin ardından gelişen artçıların dağılımı doğuya doğru yaklaşık 10-15 km’lik bir hat üzerinde yoğunlaşmaktadır.

        Artçı sarsıntılar özellikle Marmara Orta Çukurunun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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