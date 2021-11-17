Düzce'de saat 15.40'ta bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5 olarak açıklanırken, Kandilli depremin büyüklüğünü 5,3 olarak duyurdu.

Düzce'de meydana gelen deprem İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Eskişehir'den de hissedildi.

Deprem sonrası yaşanan panik nedeniyle vatandaşlar evlerini ve işyerlerini terk etti. Ediniline bilgiye göre iki fabrika da boşaltıldı.

OLUMSUZ DURUM YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

YİNE BİR KASIM AYIYDI

Düzce, Türkiye’nin deprem hafızasında acı bir yer tutuyor. 17 Ağustos’taki 7.6 büyüklüğündeki Marmara Depremi’nde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetmişti. Bu depremden sadece 87 gün sonra 12 Kasım 1999’da bu kez Düzce 7.1 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Bu depremde de 710 kişi hayatını kaybetmişti.